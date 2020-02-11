Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал он.

Костылев отметил, что руководство пока еще не решило, какие меры предпринять в отношении ведущей.

Накануне телеканал 360 показал видео, на котором ведущая читала текст новости об индексации набора социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты. В итоге его размер составит около 1,5 тыс. руб.