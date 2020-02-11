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Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) провело беседу с телеведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылев.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал он.

Костылев отметил, что руководство пока еще не решило, какие меры предпринять в отношении ведущей.

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Общество

Накануне телеканал 360 показал видео, на котором ведущая читала текст новости об индексации набора социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты. В итоге его размер составит около 1,5 тыс. руб.

Около 900 руб. льготники смогут потратить на лекарства, 137 руб. — на путевку в санаторий, а оставшиеся средства — на «международный проезд к месту лечения и обратно». После того, как ведущая прочитала эти слова, она рассмеялась. Она отметила, что очень старалась этого не делать. «Хорошо, что я не в прямом эфире. Вы это читали?», — сказала она.

Директогр ГТРК «Камчатка» отмечал изданию «Подъем», что уже известно, кто опубликовал видео. Костылев заявлял, что пока никаких мер не было принято.

Теги: ВГТРК, Камчатский край, льготы, ведущая
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