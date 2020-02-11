Британское правительство сочло нужным продлить санкции по делу Литвиненко

Снятие санкций с россиян Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового стало бы знаком того, что виновные в совершении убийств на британской территории могут избежать наказания. Об этом заявил британский министр по экономическим вопросам Джон Глен, курирующий в казначействе вопросы финансовых санкций, передает корреспондент РБК.

В Великобритании Ковтуна и Лугового подозревают в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко полонием. По словам представителя британского правительства, снятие ограничений также было бы знаком готовности Лондона нормализовать отношения с Москвой.

«Это [снятие санкций] противоречит последовательной линии правительства, которое настаивает на том, что в российско-британских отношениях не произойдет изменений, пока Россия не перестанет совершать действия, подрывающие международную безопасность и международные договоры», — заявил он.

Санкции в отношении депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна, ограничивающего их доступ к британскому финансированию, ввели в 2016 году на основании Закона о борьбе с терроризмом и преступностью от 2001 года. Такие ограничения стали реакцией на публикацию итогов расследования убийства Литвиненко, в котором утверждалось о доказательствах, указывающих на причастность к его отравлению Лугового и Ковтуна. В нем также указывалось, что они могли действовать с одобрения российских спецслужб.