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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

Участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину задержали. Об этом РБК сообщила сама Никульшина.

«Это так, [задержали] ни за что, мы вышли из подъезда, и нас задержали», — сказала участница группы. По ее словам, всего задержанных 12 человек, включая Никульшину и Толоконникову. Но Толоконникова в своем Twitter написала, что всего задержали 15 человек. «Собирались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — сообщила она.

Общественная организация «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале также сообщила о 15 задержанных. Уточняется, что у них отобрали телефоны и везут в ОВД Даниловский.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и по телефону дежурной части ОМВД России по Даниловскому району Москвы РБК не предоставили информацию о задержании.

В конце июля Бабушкинский и Симоновский районные суды Москвы оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве на 150 тыс. руб. Вместе с ней на 15 тыс. руб. был оштрафован активист Дмитрий Цорионов (Энтео).

Группа Pussy Riot проводит свои выступления в виде несанкционированных акций в общественных местах или на публичных мероприятиях. Одна из более знаменитых акций группы — так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в 2012 году, после которого Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили тюремные сроки.

Теги: Pussy Riot, задержание, новости РБК
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