Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

Участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину задержали. Об этом РБК сообщила сама Никульшина.

«Это так, [задержали] ни за что, мы вышли из подъезда, и нас задержали», — сказала участница группы. По ее словам, всего задержанных 12 человек, включая Никульшину и Толоконникову. Но Толоконникова в своем Twitter написала, что всего задержали 15 человек. «Собирались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — сообщила она.

Общественная организация «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале также сообщила о 15 задержанных. Уточняется, что у них отобрали телефоны и везут в ОВД Даниловский.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и по телефону дежурной части ОМВД России по Даниловскому району Москвы РБК не предоставили информацию о задержании.

В конце июля Бабушкинский и Симоновский районные суды Москвы оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве на 150 тыс. руб. Вместе с ней на 15 тыс. руб. был оштрафован активист Дмитрий Цорионов (Энтео).