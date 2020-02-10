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Политика ,  
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Белый дом запросил $800 тыс. на сохранение закрытых дипобъектов России

Правительство США предложило выделить $800 тыс. из бюджета на 2021 фискальный год на поддержание дипломатических объектов, принадлежащих России, но закрытых с сентября 2017 года. Об этом говорится в проекте бюджета, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Деньги пойдут на сохранение недвижимости, к которой США ограничили доступ, говорится в сообщении. Под объектами недвижимости имеются в виду российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Дипломатические представительства России закрыты с 1 сентября 2017 года по требованию властей США. Вскоре после этого сотрудники Государственного департамента США совместно с российскими представителями провели осмотр помещений. В МИДе России это назвали обыском.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл произошедшее «захватом <...> российской дипломатической собственности». Президент Владимир Путин также утверждал, что США нарушили имущественные права России, лишив ее возможности пользоваться недвижимостью.

Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США
Фотогалерея 

После закрытия диппредставительств у России осталось еще три генеральных консульства — в Сиэттле, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Дипломатическая война между Россией и США началась в конце декабря 2016 года после того, как США решили выслать 35 российских дипломатов. Также был закрыт доступ на российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В ответ МИД России предложило принять зеркальные меры, а позже заявило, что сокращает численность американских дипломатических представителей до 455 человек. 

Теги: Госдепартамент США, дипломатические миссии
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