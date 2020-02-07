СК начал проверку после смерти школьника на уроке физкультуры в Подольске

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Подольске на уроке физкультуры умер ученик девятого класса, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

По предварительным данным, 15-летнему подростку стало плохо во время игры в баскетбол, он присел на скамейку и потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Учителя пытались оказать первую помощь ребенку, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

В СК указали, что в медкарте школьника говорилось о наличии у него сердечного заболевания, однако оно позволяло посещать уроки физкультуры.

Ранее в Пензе школьник умер во время урока английского языка. Ребенку стало плохо, и, несмотря на реанимационные мероприятия сотрудников школы, он скончался. Следственный комитет по Пензенской области и прокуратура Октябрьского района региона начали проверку.



