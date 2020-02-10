Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Число погибших при пожаре в московском хостеле увеличилось до двух Общество, 21:29 МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре Общество, 21:23 В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене Экономика, 21:09 Брэд Питт сообщил о дружбе с Леонардо Ди Каприо Общество, 20:52 Четырех биатлонистов сборной Казахстана исключили из команды за пьянство Спорт, 20:48 СК проверит данные об избиении ребенка приемной матерью в Москве Общество, 20:46 Один человек погиб при пожаре в хостеле на юге Москвы Общество, 20:30 Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе Политика, 20:22 Власти Челябинска пообещали помощь семье погибших в Таиланде детей Общество, 20:18 В России 20 тыс. человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса Общество, 20:07 Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы Общество, 20:06 Полиция задержала двух участников розыгрыша на тему вируса в метро Москвы Общество, 20:04 Адвокат Кушиташвили заявил о сломавшем самому себе нос росгвардейце Спорт, 19:41 Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году Крипто, 19:41
Общество ,  
0 

МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве 11 февраля ожидается метель, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В ночь с 10 на 11 февраля температура опустится до минус 2 градусов, а днем 11 февраля может подняться от 0 до плюс 2 градусов. Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м/с, а ночью — с порывами до 20 м/с.

Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.

Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе
Общество

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с 10 по 16 февраля в Москве будет погода, соответствующая концу марта — началу апреля.

По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы на семь — на восемь градусов, а это даст повод сказать, что текущая зима окажется самой теплой за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве.

Теги: погода, Москва, метель
Материалы по теме
Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда
Общество
Синоптик пообещала москвичам подходящую для лыж и санок погоду в феврале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter