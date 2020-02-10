МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре

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В Москве 11 февраля ожидается метель, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В ночь с 10 на 11 февраля температура опустится до минус 2 градусов, а днем 11 февраля может подняться от 0 до плюс 2 градусов. Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м/с, а ночью — с порывами до 20 м/с.

Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с 10 по 16 февраля в Москве будет погода, соответствующая концу марта — началу апреля.