Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину

Мурат Шхануков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Чертановский районный суд Москвы арестовал Мурата Шханукова, обвиняемого в избиении своего малолетнего пасынка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находится под стражей до 4 апреля. Против него завели дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание).

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина издевается над малолетним ребенком. Telegram-канал Mash писал, что кадры были сняты сестрой обвиняемого мужчины, которая хотела таким образом привлечь внимание к проблеме.

После этого Главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку по информации о нарушении прав и интересов малолетних. Позднее, 4 февраля, полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нанесения травм ребенку.

ТАСС сообщал, что потерпевший мальчик находится с бабушкой.