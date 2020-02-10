Мэр Химок и встречавшаяся с сыном Трампа адвокат выиграли дело в суде

Дмитрий Волошин (Фото: Wikipedia)

Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин выиграл дело в суде против депутатов партии «Яблоко» о возмещении морального вреда после публикации в партийной газете. Об этом РБК рассказала адвокат Наталья Весельницкая, которая представляла интересы Волошина.

Весельницкая получила известность после расследования предполагаемых связей ближайшего окружения президента США Дональда Трампа с российскими властями. В частности, в США Весельницкую обвиняли в тайных встречах с участниками предвыборного штаба Трампа, в том числе с его сыном.

Иск Волошина был подан против депутатов горсовета от партии «Яблоко» Андрея Малыгина и Антонины Стеценко.



По словам Весельницкой, в первой части своего иска Волошин требовал признать два материала о нем, опубликованные в партийной газете «Яблока», не соответствующими действительности, опровергнуть и удалить их. Он также требовал запретить ответчикам в дальнейшем публиковать эту информацию. «Вот в этой части иск удовлетворен в полном объеме», — пояснила Весельницкая.

Во второй части иска истец требовал компенсировать ему моральный вред в размере 500 тыс. руб. «Суд взыскал 380 тыс. [руб.], поэтому это считается частичное удовлетворение», — отметила адвокат. По ее словам, частично были удовлетворены также требования о возмещении судебных издержек, касающихся работы Весельницкой и ее команды.

«А что касается судебных расходов, связанных с нотариальными осмотрами протоколов, сайтов и так далее, суд взыскал 161 тыс. руб. в полном объеме, как было заявлено», — добавила она.