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Политика ,  
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Мэр Химок и встречавшаяся с сыном Трампа адвокат выиграли дело в суде

Дмитрий Волошин (Фото: Wikipedia)

Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин выиграл дело в суде против депутатов партии «Яблоко» о возмещении морального вреда после публикации в партийной газете. Об этом РБК рассказала адвокат Наталья Весельницкая, которая представляла интересы Волошина.

Весельницкая получила известность после расследования предполагаемых связей ближайшего окружения президента США Дональда Трампа с российскими властями. В частности, в США Весельницкую обвиняли в тайных встречах с участниками предвыборного штаба Трампа, в том числе с его сыном.

Иск Волошина был подан против депутатов горсовета от партии «Яблоко» Андрея Малыгина и Антонины Стеценко.

По словам Весельницкой, в первой части своего иска Волошин требовал признать два материала о нем, опубликованные в партийной газете «Яблока», не соответствующими действительности, опровергнуть и удалить их. Он также требовал запретить ответчикам в дальнейшем публиковать эту информацию. «Вот в этой части иск удовлетворен в полном объеме», — пояснила Весельницкая.

Во второй части иска истец требовал компенсировать ему моральный вред в размере 500 тыс. руб. «Суд взыскал 380 тыс. [руб.], поэтому это считается частичное удовлетворение», — отметила адвокат. По ее словам, частично были удовлетворены также требования о возмещении судебных издержек, касающихся работы Весельницкой и ее команды.

«А что касается судебных расходов, связанных с нотариальными осмотрами протоколов, сайтов и так далее, суд взыскал 161 тыс. руб. в полном объеме, как было заявлено», — добавила она.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин не ответил на звонки РБК. Ранее он говорил РБК, что подает иск не как глава города, а как частное лицо, так как депутаты Малыгин и Стеценко «устраивали несанкционированные митинги» и писали про него «нехорошие вещи».

Депутаты горсовета от партии «Яблоко» Андрей Малыгин и Антонина Стеценко заявили РБК, что собираются обжаловать решение суда. Как рассказал Андрей Малыгин, они подадут апелляционную жалобу в течение 30 дней.

По его словам, суд признал все 12 оспариваемых фрагментов статей не соответствующими действительности. «Например, один из фрагментов, который касается пьяного мэра, был процитирован с гиперссылкой сайта «Эхо Москвы». То есть это не наши слова, не наша фраза», — сказал Малыгин. Он отметил, что при этом суд отказался привлекать издание «Эхо Москвы» как соответчика.

По словам депутата Антонины Стеценко, суммы, назначенные судом к выплате истцу, «не соразмерные <...> данному процессу». «Поэтому будем подавать апелляцию однозначно», — сообщила она РБК.

Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в июле 2019 года. Предметом разбирательства стала публикация в местной партийной газете «ЯНовости» и резолюция митинга, подписанная депутатами. Малыгин и Стеценко заявляли, что не видят в опубликованных материалах «ничего оскорбительного».

Теги: Наталья Весельницкая, суд, Химки, новости РБК
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