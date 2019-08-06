Встречавшаяся с сыном Трампа юрист представит интересы главы Химок в суде

Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутатам горсовета от партии «Яблоко» Андрею Малыгину и Антонине Стеценко. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Яблока», поступившем в РБК.

Представлять Волошина в суде будет адвокат Наталья Весельницкая, которая ранее фигурировала в расследованиях, посвященных связям штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями. По данным американских СМИ, в июне 2016 года она встречалась с Дональдом Трампом-младшим. Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила ее в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным влиятельным бизнесменом из России.

Ответчики сообщили, что Волошин подал в суд из-за публикации в местной партийной газете «ЯНовости» и резолюции митинга, подписанной депутатами. О каком именно материале идет речь, в пресс-службе партии не уточнили.

Малыгин и Стеценко в разговоре с РБК назвали иск Волошина «давлением». «В наших статьях, я считаю, нет ничего оскорбительного», — сказал Малыгин, добавив, что [иск] «отнимет очень много сил и времени, которое можно было посвятить решению городских проблем».

Мэр Химок просит суд обязать ответчиков опровергнуть опубликованную информацию, а также взыскать с них компенсацию морального вреда.