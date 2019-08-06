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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+8,15%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Встречавшаяся с сыном Трампа юрист представит интересы главы Химок в суде

Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутатам горсовета от партии «Яблоко» Андрею Малыгину и Антонине Стеценко. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Яблока», поступившем в РБК.

Представлять Волошина в суде будет адвокат Наталья Весельницкая, которая ранее фигурировала в расследованиях, посвященных связям штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями. По данным американских СМИ, в июне 2016 года она встречалась с Дональдом Трампом-младшим. Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила ее в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным влиятельным бизнесменом из России.

Ответчики сообщили, что Волошин подал в суд из-за публикации в местной партийной газете «ЯНовости» и резолюции митинга, подписанной депутатами. О каком именно материале идет речь, в пресс-службе партии не уточнили.

Малыгин и Стеценко в разговоре с РБК назвали иск Волошина «давлением». «В наших статьях, я считаю, нет ничего оскорбительного», — сказал Малыгин, добавив, что [иск] «отнимет очень много сил и времени, которое можно было посвятить решению городских проблем».

Мэр Химок просит суд обязать ответчиков опровергнуть опубликованную информацию, а также взыскать с них компенсацию морального вреда.

Иск в отношении депутатов от «Яблока» был подан в июле, обозначенная в нем информация взята непосредственно из соцсетей ответчиков и газеты, сказала РБК Весельницкая. По ее словам, моральный вред будет определен решением суда. «Здесь речь не идет о том, чтобы наказывать рублем. Мой доверитель однозначно высказался, что любая цифра любого морального вреда, которая в этой ситуации может быть присуждена, будет направлена на местные благотворительные нужды», — уточнила Весельницкая.

Первое заседание по иску пройдет в Химкинском городском суде 15 августа в 17:00, следует из картотеки дела на сайте суда.

«Весельницкая сегодня на мой взгляд — это тот адвокат, который может взять непростую работу. Я посмотрел список адвокатов и обратился к Весельницкой, посчитал, что она сможет мне помочь», — заявил РБК Волошин. Он отметил: «Люди, против которых я подал иск, устраивали несанкционированные митинги, писали нехорошие вещи про меня, эти вещи не являются действительностью, более того, они не имеют ничего общего с тем, что я делаю в городе».

«Если эти люди претендуют на то, что они имеют какое-то отношение к политике, они должны нести ответственность. Я считаю, что мои права как физического лица затронуты, поэтому я подаю в суд как физическое лицо, а не как глава города», — отметил он.

Теги: «Яблоко», Химки, новости РБК
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