В Москве задержали нарушившего правила более 2 тыс. раз водителя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Стало известно имя задержанного за акцию про коронавирус в метро Москвы Общество, 16:07 Промсвязьбанк потребовал признать Дмитрия Минца банкротом Финансы, 16:03 Гарантированный доход с инвестиций в каршеринг. Карточки 16:00 Где российские компании используют возобновляемую энергию — и почему Pro, 15:55 Кудрин допустил ускорение роста экономики вопреки ущербу от коронавируса Экономика, 15:52 Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии Общество, 15:47 Самолет Гянджа — Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде Общество, 15:47 ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам Финансы, 15:34 Прокурор попросил 16 лет для экс-главы СК по Москве Дрыманова Общество, 15:32 Семак назвал цены на российских футболистов невероятными Спорт, 15:31 Япония назвала сроки выпуска своей криптовалюты Крипто, 15:25 В Москве задержали нарушившего правила более 2 тыс. раз водителя Общество, 15:24 В Минздраве назвали долю «тихих» алкоголиков Общество, 15:16 Продавцы воздуха: рекламодатели перестают платить блогерам за посты Pro, 15:01
Общество ,  
0 

В Москве задержали нарушившего правила более 2 тыс. раз водителя

Фото: МВД РФ

На Рублево-Успенском шоссе сотрудники ДПС остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что водитель ранее уже нарушил правила дорожного движения 2126 раз. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что у 34-летнего водителя нет прав на управление машиной, поскольку срок действия его водительского удостоверения истек. Полицейские попросили мужчину выйти из автомобиля, но тот отказался, говорится в сообщении. Из-за этого сотрудникам пришлось выбить стекло передней двери, после чего нарушитель вышел из машины.

Мужчину доставили в отдел полиции в Одинцовском районе Московской области. По факту неповиновения сотрудникам ДПС в отношении автомобилиста составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Водителя арестовали на семь суток, после этого правоохранители примут решение о привлечении мужчины к ответственности за неуплату административных штрафов, сообщили в МВД.

«Яндекс. Деньги» зафиксировал рост штрафов россиян за нарушения ПДД
Общество

В октябре 2019 года сервис «Яндекс.Деньги» выяснил, что за последний год средний платеж российских водителей за нарушения ПДД вырос с 496 до 531 руб. Лидерами среди городов с самыми большими средними штрафами стали Москва (582 руб.), Красноярск (579 руб.) и Самара (531 руб.).

Теги: ПДД, задержание, Москва
Материалы по теме
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Общество
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
СМИ узнали о свыше 60 штрафах Бочкаревой за нарушение ПДД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter