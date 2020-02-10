В Петербурге со льдины в Финском заливе эвакуировали 25 рыбаков

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Спасатели в Санкт-Петербурге сняли 25 рыбаков со льдины в акватории Финского залива, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве рассказали, что во время мониторинга акватории спасатели заметили на льду залива людей, находящихся в опасной зоне между промоинами. «Во избежание беды было принято решение эвакуировать их в безопасное место», — рассказали в пресс-службе.

В результате спасатели на катере на воздушной подушке перевезли 25 человек через промоины к Парку 300-летия Санкт-Петербурга. С ними провели разъяснительную беседу об опасности выхода на лед водоемов.

В конце января на Сахалине около 600 рыбаков оказались в море на оторвавшейся от берега льдине в заливе Мордвинова. Тогда в 20 м от берега образовалась трещина во льду шириной до 10 м. Некоторым из рыбаков удалось добраться до берега самостоятельно, остальных эвакуировали спасатели.