Опубликовано видео севшего в Красноярске из-за проблем с закрылками борта

Международный аэропорт Красноярского края им. Д.А. Хворостовского на своей странице в Instagram опубликовал видео с приземлившимся лайнером авиакомпании Nordstar, который следовал в Москву, но развернулся из-за технических проблем.

На кадрах видно, как самолет едет по взлетно-посадочной полосе, и его встречают наземные службы аэропорта.

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В пресс-службе аэропорта Красноярска РБК сообщили, что посадка прошла хорошо. Там также отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Для всех пассажиров готов резервный борт, на котором авиакомпания отправит их в Москву. Приземлившийся самолет оставят в Красноярске для осмотра.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 737, следовавший из Красноярска в Москву вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки. Самолет, на борту которого находились более 160 пассажиров, был вынужден кружить над городом несколько часов, вырабатывая топливо.