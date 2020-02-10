Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Опубликовано видео севшего в Красноярске из-за проблем с закрылками борта Общество, 14:38 Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Технологии и медиа, 14:31 Нетеплый прием: как российскому стартапу привлечь деньги в Калифорнии Pro, 14:28 В Петербурге со льдины в Финском заливе эвакуировали 25 рыбаков Общество, 14:18 «Ростов» и «Краснодар» сыграют товарищеский матч на сборах в Испании Спорт, 14:13 В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске Общество, 14:03 Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса Общество, 14:01 Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону Спорт, 13:56 Билл Гейтс заказал яхту на водородном двигателе за $644 млн Стиль, 13:48 «Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома» Бизнес, 13:46 Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева Общество, 13:42 Менеджер Нурмагомедова предложил Макгрегору взять реванш в уличной драке Спорт, 13:39 МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в России Политика, 13:37 Бизнесмены получили денежные премии за интеллектуальный капитал Партнерский материал, 13:36
Общество ,  
0 

Опубликовано видео севшего в Красноярске из-за проблем с закрылками борта

Международный аэропорт Красноярского края им. Д.А. Хворостовского на своей странице в Instagram опубликовал видео с приземлившимся лайнером авиакомпании Nordstar, который следовал в Москву, но развернулся из-за технических проблем.

На кадрах видно, как самолет едет по взлетно-посадочной полосе, и его встречают наземные службы аэропорта.

https://www.instagram.com/p/B8YZpRvC7xw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

В пресс-службе аэропорта Красноярска РБК сообщили, что посадка прошла хорошо. Там также отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Для всех пассажиров готов резервный борт, на котором авиакомпания отправит их в Москву. Приземлившийся самолет оставят в Красноярске для осмотра.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 737, следовавший из Красноярска в Москву вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки. Самолет, на борту которого находились более 160 пассажиров, был вынужден кружить над городом несколько часов, вырабатывая топливо.

Теги: самолет, Москва, Красноярск, Boeing, NordStar, новости РБК
Материалы по теме
Самолет Красноярск — Москва развернулся из-за технических проблем
Общество
Самолет «Победы» вынужденно сел в Пулково из-за технической неисправности
Общество
Появилось видео из салона жестко севшего в Коми самолета Utair
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter