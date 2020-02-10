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На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после аварии

Движение на Кутузовском проспекте в Москве, где утром произошло ДТП, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта на странице в Twitter.

Ранее движение на участке Кутузовского проспекта было затруднено в районе Славянского бульвара на участке 1,3 км. Пробка образовалась в сторону области.

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Общество

Авария с участием такси и микроавтобуса произошла утром 9 февраля. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщала Госавтоинспекция.

По информации РЕН ТВ, в микроавтобусе ехали граждане Белоруссии. Телеканал уточнил, что при столкновении погиб водитель такси. Как сообщал ТАСС, из-за ДТП перекрыли четыре полосы движения.

Теги: Кутузовский проспект, Москва, ДТП
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