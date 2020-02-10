Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об аварии также пишут «РИА Новости» и РЕН ТВ.

По данным ТАСС, из-за аварии перекрыли четыре полосы движения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы уточняет, что в аварии столкнулись микроавтобус и такси. Агентство также сообщает об одном погибшем.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла в районе Славянского бульвара. По информации телеканала, в попавшем в аварию микроавтобусе находились граждане Белоруссии. В сообщении уточняется, что при столкновении погиб водитель такси.