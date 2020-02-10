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Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Наибольший объем бензина на среднюю зарплату могут позволить себе жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».

Исследователи проанализировали стоимость бензина АИ-92 по состоянию на середину января 2020 года и сопоставили показатель со средней зарплатой в регионе.

Первое место в рейтинге доступности топлива занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жители могут позволить себе 2091 л бензина в месяц. Стоимость бензина в регионе составляет 41,65 руб. за литр. Второе место занимает Москва — жители города могут позволить себе 1886 л топлива, затем следует Ненецкий автономный округ (1640 л). В десятку лидеров по доступности бензина также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Наиболее недоступным бензин оказался для жителей Карачаево-Черкесии — там при стоимости бензина 44,24 руб. за литр жители могут позволить себе только 525 л топлива. В Дагестане и Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 531 л и 554 л соответственно.

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
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В начале января другое исследование показало, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина. Он стоит 45,8 руб. за 1 л АИ-95. Лидером по минимальной цене на топливо стал Казахстан — там стоимость топлива составляет 27,7 руб за литр. Самым дорогим бензин оказался в Нидерландах, где за 1 л придется заплатить 117,7 руб.

Теги: бензин, рейтинг, стоимость
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