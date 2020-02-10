В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель

В Москве после столкновения нескольких автомобилей перекрыли движение по Лефортовскому тоннелю, сообщил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

По его словам, в тоннеле столкнулись пять машин, одна которых перевернулась, есть пострадавшие.

Источник ТАСС сообщает о трех авариях в тоннеле и одном пострадавшем.

В Москве 25 января на Калужском шоссе столкнулись шесть машин. По данным столичной ГИБДД, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе ребенок.