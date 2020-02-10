В Москве около МКАД загорелся ангар

На юго-западе Москвы загорелся ангар, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном ангаре по ул. Профсоюзная, 145, поступило в службу в 2:25 мск.

Пожар на площади 300 кв. м удалось локализовать в течение часа, а в 3:41 его уже полностью потушили. Информации о пострадавших нет.

На юго-востоке Москвы 28 января загорелась кровля пятиэтажного административного здания. До прибытия спасателей из него самостоятельно эвакуировались 50 человек, данных о пострадавших не поступало.