На юго-востоке Москвы загорелась кровля административного здания

В административном здании на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По предварительным данным, возгорание началось на кровле 5-этажного здания по адресу: ул. Артюхиной, дом 6, корпус 2. Площадь пожара составляет около 100 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 50 человек. Данных о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее в Москве произошел пожар в детской поликлинике на Азовской улице. Тогда из здания, по разным источникам, эвакуировались от 50 до 100 человек. Возгорание на площади около 10 кв. м было успешно ликвидировано.