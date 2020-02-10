Самолет «Победы» вынужденно сел в Пулково из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы», передает ТАСС.

По данным пресс-службы компании, самолет благополучно сел в аэропорту, где его встретила аварийно-спасательная команда. Сейчас пассажиры ожидают в терминале, Пулково работает в обычном режиме, добавили в ней.

По информации «Известий» и РЕН ТВ, причиной вынужденной посадки стала трещина в лобовом стекле самолета.

Из-за трещины в лобовом стекле в ноябре 2019 года вернулся в столичный аэропорт Внуково самолет «Азербайджанских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Баку. Пилот заметил ее, когда пролетал над Воронежем, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. После прилета пассажиры отправились в Баку уже на другом лайнере.