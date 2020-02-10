Лавров назвал главные качества дипломата

Для работы дипломатом необходимо идеальное владение как минимум двумя иностранными языками, доскональное знание фактов и полное погружение в историю дипломатии и в специализацию на региональной или глобальной проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, просмотреть информацию в интернете дипломату недостаточно: такие данные зачастую не запоминаются, а в деле необходимо знать азы и факты «до последних мелочей».

К тому же искусственный интеллект не может заменить человека в мировых вопросах, отметил Лавров. «Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ — все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины», — пояснил он.

По словам Лаврова, организация работы западных и отечественных дипломатов отличается. В отличие от американских и европейских коллег, работающих в каждом регионе по два-три года, российских сотрудников направляют на четыре-шесть лет: так они успевают не только войти в курс дела, но и не отвлекаться на постоянные переезды, отметил он. Помимо этого, при назначении в определенную страну дипломат должен хорошо знать ее, что в западной дипломатии не является обязательным условием.