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Политика ,  
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Лавров назвал главные качества дипломата

Для работы дипломатом необходимо идеальное владение как минимум двумя иностранными языками, доскональное знание фактов и полное погружение в историю дипломатии и в специализацию на региональной или глобальной проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, просмотреть информацию в интернете дипломату недостаточно: такие данные зачастую не запоминаются, а в деле необходимо знать азы и факты «до последних мелочей».

К тому же искусственный интеллект не может заменить человека в мировых вопросах, отметил Лавров. «Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ — все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины», — пояснил он.

По словам Лаврова, организация работы западных и отечественных дипломатов отличается. В отличие от американских и европейских коллег, работающих в каждом регионе по два-три года, российских сотрудников направляют на четыре-шесть лет: так они успевают не только войти в курс дела, но и не отвлекаться на постоянные переезды, отметил он. Помимо этого, при назначении в определенную страну дипломат должен хорошо знать ее, что в западной дипломатии не является обязательным условием.

Вице-президент Венесуэлы назвала отличия Лаврова от «империалистов»
Политика

В рамках турне по Латинской Америке, в ходе которого он посетил Кубу и Мексику, Лавров 7 февраля провел переговоры в Каракасе. По итогам встречи с лидеров Венесуэлы Николасом Мадуро вице-президент страны Делси Родригес назвала российского министра настоящим дипломатом, находящимся в контрасте с «империалистическими министрами, которые делают ставку на шантаж».

Теги: Сергей Лавров, дипломат
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