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Общество ,  
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Во Владимирской области загорелась мебельная фабрика

В городе Радужный во Владимирской области произошел пожар в здании на площади 1,6 тыс. кв. м, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным ведомства, помещение в городе Радужный, квартал 17, д. 43, загорелось около 20:00 мск в воскресенье, 9 февраля. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м, к его тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать менее чем за 2,5 часа, сообщили в пресс-службе МЧС, передает «РИА Новости». По данным ведомства, пожар произошел в здании мебельной фабрики.

В Челябинской области в минувшую субботу, 8 февраля, на Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар на площади 390 кв. м. По предварительным данным, к нему привело нарушение требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС. По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Владимирская область, мебельная фабрика, пожар
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