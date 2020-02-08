На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Фото: 74.mchs.gov.ru

В Челябинской области произошло возгорание в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Его площадь составила 390 кв. м, говорится в сообщении. К тушению пожара привлекли 42 человек и 11 единиц техники. В МЧС уточнили, что в цехе загорелись маслоподвал и реверсивный стан.

Как сообщает ТАСС, пожар удалось локализовать, никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения требований пожарной безопасности.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — один из крупнейших мировых производителей стали. Согласно информации с официального сайта предприятия, в 2018 году группа ММК произвела 12,7 млн т стали и 11,7 млн т металлопродукции.