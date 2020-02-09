Полиция отчиталась об итогах поиска бомбы в поезде на Киевском вокзале

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудники полиции днем 9 февраля осматривали поезд, который прибыл из Кишинева. Причиной стал вызов одного из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении одного из попутчиков, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В ходе осмотра взрывных устройств полиции обнаружить не удалось.

В прошлом году в правоохранительные органы не раз поступали сообщения о минировании вокзалов, аэропортов, станций метро. Ни одно из них не подтвердилось, однако стандартные меры безопасности при этом принимались.

В начале декабря замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что большая часть анонимных сообщений о минировании поступала с территории Сирии.

В конце декабря Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об ужесточении наказаний для телефонных террористов.