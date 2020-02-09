Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины Общество, 20:31 Сборная Швеции выиграла домашний этап Еврохоккейтура Спорт, 20:24 «Локомотив» по пенальти обыграл «Ростов» в товарищеском матче Спорт, 20:17 Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч против «Севильи» Спорт, 20:02 «Наполи» проиграл «Лечче» в домашнем матче чемпионата Италии Спорт, 19:59 Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть Политика, 19:52 «Шеффилд Юнайтед» поднялся на пятое место в чемпионате Англии Спорт, 19:48 Шторм помог лайнеру British Airways пересечь Атлантику за рекордное время Общество, 19:48 В Нью-Йорке совершено второе за сутки нападение с оружием на полицейских Общество, 19:43 Полиция отчиталась об итогах поиска бомбы в поезде на Киевском вокзале Общество, 19:29 Ласицкене показала лучший результат сезона в мире на турнире в Москве Спорт, 19:19 Как Чехия оставила Россию последней на Шведских хоккейных играх Спорт, 19:10 Следователи завели уголовное дело после жесткой посадки лайнера в Коми Общество, 18:51 Дзюба подтвердил неудачные переговоры о переходе в «Тоттенхэм» Спорт, 18:34
Общество ,  
0 

Полиция отчиталась об итогах поиска бомбы в поезде на Киевском вокзале

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудники полиции днем 9 февраля осматривали поезд, который прибыл из Кишинева. Причиной стал вызов одного из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении одного из попутчиков, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В ходе осмотра взрывных устройств полиции обнаружить не удалось.

В прошлом году в правоохранительные органы не раз поступали сообщения о минировании вокзалов, аэропортов, станций метро. Ни одно из них не подтвердилось, однако стандартные меры безопасности при этом принимались.

Полиция проверяет информацию о минировании трех вокзалов в Москве
Общество

В начале декабря замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что большая часть анонимных сообщений о минировании поступала с территории Сирии.

В конце декабря Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об ужесточении наказаний для телефонных террористов.

Теги: взрывное устройство, телефонный терроризм
Материалы по теме
В Петербурге и Москве из-за угроз минирования вновь эвакуировали суды
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter