Полиция проверяет информацию о минировании трех вокзалов в Москве

На Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах в Москве проходит проверка после поступления в полицию анонимного звонка о минировании. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий.

«Это никак не влияет на график движения поездов. Эвакуация пока не проводится», — сообщил он.

В конце ноября пассажиров эвакуировали из залов ожидания поездов дальнего следования на Киевском вокзале. Как сообщал РБК Соцкий, при обходе территории вокзала собака кинолога среагировала на возможное наличие взрывчатки в кассовом зале цокольного этажа. После проверки угроза взрыва не подтвердилась.

В России с 10 сентября продолжается волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий. Впоследствии выяснилось, что все сообщения оказались ложными. По данному факту ФСБ России завела уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В начале декабря замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что большая часть анонимных сообщений о минировании поступала с территории Сирии. В конце декабря Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об ужесточении наказаний для телефонных террористов.