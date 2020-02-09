Общество , 09 фев, 17:26
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Пассажир сообщил обстоятельства жесткой посадки Boeing в Усинске
«В метре от земли колыхнуло, и при соприкосновении был жесткий удар. Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще. Проехали всю полосу, и экипаж в конце свернул в сугроб. Топливо растекалось с правой стороны, порвало крыло. Эвакуировали с левой стороны», — сообщил Панин.
Пассажир отметил профессионализм пилотов, которые не допустили излишней паники на борту и сразу же после приземления объявили эвакуацию.
Ранее в Utair сообщили, что жесткая посадка выполнялась из-за порыва ветра. В пресс-службе авиакомпании отметили, что члены экипажа смогли удержать лайнер на полосе до полной остановки, однако при посадке произошел подлом основных стоек шасси.