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Курс доллара на 8 февраля USD ЦБ: 63,47 (+0,67)

Курс евро на 8 февраля EUR ЦБ: 69,63 (+0,55)

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

В Сети появилось видео эвакуации после жесткой посадки самолета в Коми

Пассажир сообщил обстоятельства жесткой посадки Boeing в Усинске

Умер написавший музыку к фильму «Республика ШКИД» композитор Слонимский

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Матч «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» перенесли из-за шторма

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

СМИ узнали о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года

Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в шведском Фалуне