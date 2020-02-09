Бывший пилот объяснил увольнение российских летчиков в Китае

Авиакомпании Китая увольняют российских пилотов из-за снижения пассажиропотока, которое произошло после вспышки коронавируса 2019-nCoV. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, некоторые рейсы перевозят всего по пять-десять пассажиров. Кроме того, российских пилотов в КНР активно нанимали для обучения китайских коллег на протяжении трех последних лет. Сейчас подготовка собственных кадров завершена, и россиян увольняют.

Романов считает, что летчики уже не вернутся в Россию, так как получили американские и европейские сертификаты, которые позволят им найти работу в зарубежных авиакомпаниях, например, японских.

О массовых увольнениях иностранных пилотов в китайских авиакомпаниях сообщалось накануне. Близкий к летному составу авиакомпаний источник ТАСС говорил, что летчики находятся в вынужденном простое без выплат, с ними досрочно расторгаются контракты. По его данным, работы могут лишиться в том числе более ста летчиков из России.

Среди компаний, которые собираются расторгать договоры с иностранными сотрудниками, назывались China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines.