Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Деньги без дураков: выбирай акции как робот Quote, 10:00 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 февраля Общество, 10:00 Бывший пилот объяснил увольнение российских летчиков в Китае Общество, 09:48 Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек Общество, 09:25 Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного Общество, 09:17 Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 27 Общество, 09:02 Валенса назвал требования Польши о репарациях мечтами о «молодых годах» Политика, 08:33 Токаев пообещал наказать виновных в массовых беспорядках в Казахстане Общество, 08:14 Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион Технологии и медиа, 07:51 Онколог назвал способствующие развитию рака продукты Общество, 07:21 СМИ узнали об увольнении десяти человек из Совета по нацбезопасности США Политика, 07:17 Машина-погрузчик загорелась на руднике в Норильске Общество, 07:04 Шведский легкоатлет побил мировой рекорд по прыжкам с шестом Спорт, 06:44 Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь Общество, 05:55
Вирус из Китая ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Бывший пилот объяснил увольнение российских летчиков в Китае

Авиакомпании Китая увольняют российских пилотов из-за снижения пассажиропотока, которое произошло после вспышки коронавируса 2019-nCoV. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, некоторые рейсы перевозят всего по пять-десять пассажиров. Кроме того, российских пилотов в КНР активно нанимали для обучения китайских коллег на протяжении трех последних лет. Сейчас подготовка собственных кадров завершена, и россиян увольняют. 

Романов считает, что летчики уже не вернутся в Россию, так как получили американские и европейские сертификаты, которые позволят им найти работу в зарубежных авиакомпаниях, например, японских.

О массовых увольнениях иностранных пилотов в китайских авиакомпаниях сообщалось накануне. Близкий к летному составу авиакомпаний источник ТАСС говорил, что летчики находятся в вынужденном простое без выплат, с ними досрочно расторгаются контракты. По его данным, работы могут лишиться в том числе более ста летчиков из России. 

Среди компаний, которые собираются расторгать договоры с иностранными сотрудниками, назывались China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines.

Теги: Китай, авиация, летчик, увольнение
Материалы по теме
Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов
Общество
Более 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter