Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Валенса назвал требования Польшей репараций мечтами о «молодых годах» Политика, 08:33 Токаев пообещал наказать виновных в массовых беспорядках в Казахстане Общество, 08:14 Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион Технологии и медиа, 07:51 Онколог назвал способствующие развитию рака продукты Общество, 07:21 СМИ узнали об увольнении десяти человек из Совета по нацбезопасности США Политика, 07:17 Машина-погрузчик загорелась на руднике в Норильске Общество, 07:04 Шведский легкоатлет побил мировой рекорд по прыжкам с шестом Спорт, 06:44 Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь Общество, 05:55 Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 63 человека Общество, 05:36 Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного Политика, 05:24 США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Политика, 05:14 Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы Политика, 04:45 Число погибших от коронавируса в Китае превысило 800 человек Общество, 03:32 Американские и афганские военные попали под обстрел в Афганистане Политика, 03:09
Технологии и медиа ,  
0 

Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион

В воскресенье Япония произвела успешный запуск ракеты-носителя H-2A, которая вывел орбиту спутник Optical 7, предназначенный для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Космический аппарат был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 по местному времени (4:34 мск). Изначально запуск планировался на 28 января, но был отложен из-за утечки в трубопроводе, который снабжает ракету азотом.

Издание отмечает, что данный запуск стал 35-м успешным запуском для ракеты-носителя H-2A.

Спутник-шпион Optical 7 разработан компанией Mitsubishi Heavy Industries. По данным NASA, запущенный 9 февраля сателлит будет управляться правительственной разведкой Японии. Он станет частью системы сбора информации (IGS) и начнет собирать данные о ядерных и ракетных объектах КНДР. Спутник позволяет получать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и ночью.

7 февраля «Роскосмос» осуществил первый космический пуск в 2020 году. С казахстанского космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз» с 34 спутниками британской коммуникационной компании OneWeb.

Теги: Япония, космос, спутник
Материалы по теме
В «Роскосмосе» предложили метод защиты от слежки со спутников-шпионов
Технологии и медиа
СМИ узнали о планах «Роскосмоса» провести 148 пусков спутников «Сферы»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter