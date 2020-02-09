Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион

В воскресенье Япония произвела успешный запуск ракеты-носителя H-2A, которая вывел орбиту спутник Optical 7, предназначенный для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Космический аппарат был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 по местному времени (4:34 мск). Изначально запуск планировался на 28 января, но был отложен из-за утечки в трубопроводе, который снабжает ракету азотом.

Издание отмечает, что данный запуск стал 35-м успешным запуском для ракеты-носителя H-2A.

Спутник-шпион Optical 7 разработан компанией Mitsubishi Heavy Industries. По данным NASA, запущенный 9 февраля сателлит будет управляться правительственной разведкой Японии. Он станет частью системы сбора информации (IGS) и начнет собирать данные о ядерных и ракетных объектах КНДР. Спутник позволяет получать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и ночью.

7 февраля «Роскосмос» осуществил первый космический пуск в 2020 году. С казахстанского космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз» с 34 спутниками британской коммуникационной компании OneWeb.