В Таиланде спецназ приступил к штурму ТЦ со скрывающимся стрелком

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Спецназ приступил к штурму здания торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где скрывается военнослужащий с заложниками, открывший стрельбу. Об этом сообщает Тайское агентство новостей.

К настоящему времени ведется зачистка на первом этаже. Предварительно известно, что стрелок находится на четвертом этаже. Посетители и работники продолжают покидать здание торгового центра.

Ранее сообщалось, что к зданию торгового центра, где забаррикадировался стрелок, приехала его мать для участия в переговорах с ним.

Инцидент произошел днем 8 февраля. Предварительно известно, что сначала военный застрелил своего непосредственного командира, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военнослужащий на внедорожнике направился в центр города, где по пути расстреливал людей, идущих мимо. Приехав к торговому центру Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек.

По данным издания Bangkok Post, стрелком является 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма с военной базы Суратхампитхак. В Минобороны Таиланда сообщили, что в результате стрельбы погиб 21 человек. При этом число пострадавших в ведомстве не назвали. Россиян среди пострадавших нет.