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Зеленский пригласил папу римского посетить Украину

Владимир Зеленский, Джузеппе Конте   (Фото: Fabio Cimaglia.Lapres / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил папу римского Франциска на Украину. Соответствующее приглашение он сделал в ходе аудиенции в Ватикане, сообщает пресс-служба офиса президента.

В сообщении говорится, что во время встречи Зеленский отметил, что Святой престол мог бы способствовать миру на Украине, и пригласил понтифика с ответным визитом. «Я уверен, что он будет на Украине, не только в столице», — заявил позднее Зеленский.

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Украинский лидер попросил понтифика помочь в освобождении пленных в Донбассе. Также они обсудили гуманитарные инициативы, направленные на помощь детям и на защиту окружающей среды.

Зеленский рассказал, что во время общения Франциск обратился к нему фразой «президент мира». По мнению главы Украины, эти слова описывают его имидж в Европе.

Теги: Владимир Зеленский, папа римский Франциск, Украина
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