В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

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Двое детей провалились под лед в Тосненском районе Ленинградской области. В результате один из них погиб, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 8 февраля. Под лед провалились мальчик 2015 года рождения и девочка 2015 года рождения. До прибытия спасателей детей извлекли из-подо льда очевидцы. Однако девочка погибла, а мальчика с переохлаждением госпитализировали.

11 января в селе Сынково городского округа Подольск (Московская область) погибли двое мальчиков в возрасте пяти и восьми лет, провалившись под лед искусственного пруда на территории частного дома. По факту случившегося местные следователи организовали доследственную проверку.