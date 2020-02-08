Экс-министра транспорта Карелии арестовали по обвинению во взятке

Петрозаводский суд арестовал на два месяца бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова, задержанного по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья своего подопечного. Однако судья отклонил это ходатайство, сославшись на то, что Кайдалов может оказать давление на других фигурантов дела, а также на имеющуюся у него недвижимость за границей. Таким образом, экс-министр пробудет под стражей до 5 апреля. Ранее в рамках дела арестовали заместителя директора по строительству аэропорта Петрозаводска Игоря Волчека.

О задержании министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии стало известно 6 февраля. Также в рамках дела задержали заместителя директора по строительству аэропорта «Петрозаводск». По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года фигуранты получили от представителей фирмы взятку в сумме не менее 800 тыс. руб. за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. В тот же день глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увольнении Кайдалова.

Кайдалова назначили на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии в 2018 году. До этого он занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.