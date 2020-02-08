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Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Sadak Souici / Global Look Press

Четверо взрослых и один ребенок во Франции заразились коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен на пресс-конференции в субботу, передает BFMTV.

Заболевшие были госпитализированы в Гренобле, Лионе и Сент-Этьене. По словам Бузен, новые случаи заболевания коронавирусом являются «кластером» — когда все пациенты заразились от одного человека.

Все остальные заразившиеся — близкие и родственники британца, они жили в одном шале. Они были госпитализированы, их клиническое состояние не вызывает опасений. Бузен сообщила, что сейчас региональный департамент здравоохранения начинает выявлять случаи контакта носителей коронавируса.

Ранее стало известно, что гражданин Великобритании, который прилетел во Францию из Сингапура 24 января и остановился в коммуне Ле-Контамин-Монжуа на востоке страны, заболел новым коронавирусом.

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Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы во Франции в конце января. Их выявили в Бордо и Париже.

Теги: коронавирус, Франция, заражение
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