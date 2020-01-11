СК начал проверку после падения под лед двоих детей в Подольске

Следователи в Московской области организовали доследственную проверку по факту гибели двоих детей, провалившихся под лед искусственного пруда в подмосковном Подольске. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Сынково городского округа Подольск. Двое мальчиков в возрасте пяти и восьми лет, которые вместе с мамой гостили у родственников, во время прогулки провалились под наледь пруда, расположенного на территории частного дома.

Для расследования обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Опрашиваются родители и родственники погибших детей.

В середине декабря 2019 года в результате падения под лед на реке Шача в Ивановской области погибли брат с сестрой. 18-летняя девушка вместе со своим семилетним братом по пути домой решили пройти по наледи, чтобы сократить путь. В итоге обое провалились под воду и утонули.