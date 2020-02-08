Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

Фото: razzies.com

Организаторы премии «Золотая малина» (Razzie Award), которую выдают худшим фильмам и актерам, огласили шорт-лист с кандидатам на «анти-Оскар» в 2020 году.

В список претендентов на худший фильм вошли адаптация мюзикла «Кошки», триллер лидера группы Limp Bizkit «Фанат», американо-мексиканская картина «Призраки Шэрон Тейт», комедия «Мэдея на похоронах» и заключительный фильм про Рокки Бальбоа «Рокки: Последняя кровь».

Худшим актером могут признать Джеймса Франко за роль в «Зеровилле»; Дэвида Харбора, сыгравшего обновленного Хэллбоя; Мэтью Макконахи («Море соблазна»); Сильвестра Сталлоне за его Рокки. Джон Траволта номинирован на «Золотую малину» сразу за две роли — в «Фанате» и спортивном триллере «Бок о бок».

Среди актрис на антипремию претендуют Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»); Энн Хэтэуэй («Море соблазна» и «Отпетые мошенницы»); Франческа Хэйуорд («Кошки»); исполнивший главную женскую роль в «Мэдея на похоронах» Тайлер Перри и Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»).

Церемония 40-й антипремии состоится 8 февраля, за день до вручения «Оскара». В 2019 году жюри присудило сразу две «Золотых малины» президенту США Дональду Трампу. Поводом стали его роли в документальных фильмах «Смерть нации» (Death of a Nation) режиссера Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» (Fahrenheit 11/9) Майкла Мура. Трамп победил в номинациях «Худший актер» и «Худший актерский дуэт».