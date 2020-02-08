Два человека пострадали на горнолыжном курорте в Кузбассе

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В результате схода снега с крыши кафе на курорте «Шерегеш» в Кемеровской области пострадали два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный центр медицины катастроф. По словам пресс-секретаря центра Антона Дужика, двух человек придавило снегом, сошедшим с крыши кафе «Сусанин».

«Их откопали, они доставлены в медучреждение», — заявил Дужик.

По данным администрации Таштагольского района, пострадавшими были две девушки, которые не получили серьезных травм. По предварительным сведениям, у пострадавших диагностированы ушибы спины. Одна из девушек доставлена в районную больницу города Таштагол. Второй помощь оказал травматолог Шерегешской районной больницы.

6 февраля в Новосибирской области с крыши жилого дома в поселке Октябрьский сошел снег, который придавил пожилого мужчину, расчищавшего территорию около подъезда. От полученных травм 84-летний пенсионер умер на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).