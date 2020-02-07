В Новосибирской области мужчина погиб от упавшего на него с крыши снега

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
В Москве прошла церемония награждения лучших ипотечных экспертов России Пресс-релиз, 11:05 В Хабаровске введут масочный режим Общество, 10:57 Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать Политика, 10:55 Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой Мнение, 10:44 УЕФА признал наивысшую степень готовности Петербурга к Евро-2020 Спорт, 10:43 Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией Политика, 10:39 Роскачество дало рекомендации по борьбе с детской игроманией Общество, 10:37 Власти Китая потребовали закрыть крупную майнинг-ферму из-за коронавируса Крипто, 10:34 «Аэрофлот» победил в трех ключевых номинациях премии Skyway Service Award Пресс-релиз, 10:26 Henkel открывает новое расширенное косметическое производство в Ногинске Пресс-релиз, 10:23 Как «Продэкспо» помогает производителям продуктов выйти на новые рынки Партнерский материал, 10:22 «Сбербанк Первый» получил престижную награду в сегменте private banking Стиль, 10:13 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 10:12 Каршеринг начали угонять: кто, как и зачем это делает Авто, 10:11
Общество ,  
0 

В Новосибирской области мужчина погиб от упавшего на него с крыши снега

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Новосибирской области 84-летнего мужчину убило обвалившемся с крыши снегом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский в Мошковском районе. По предварительной информации, 6 февраля мужчина чистил снег около подъезда жилого дома по улице Строительной. В этот момент с крыши дома сошел снег.

Снежная масса упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В конце января в Новосибирске объявили режим ЧС из-за обильных снегопадов, которые продолжались в декабре и январе. Из-за сильных осадков в городе возникли перебои в работе транспорта и оперативных служб. Власти города обещали привлечь для ликвидации их последствий дополнительную технику.

Теги: Новосибирская область, смерть, СК, снег
Материалы по теме
Под Оренбургом двоих подростков насмерть засыпало снегом
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС после снегопадов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter