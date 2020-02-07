В Новосибирской области мужчина погиб от упавшего на него с крыши снега

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Новосибирской области 84-летнего мужчину убило обвалившемся с крыши снегом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский в Мошковском районе. По предварительной информации, 6 февраля мужчина чистил снег около подъезда жилого дома по улице Строительной. В этот момент с крыши дома сошел снег.

Снежная масса упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В конце января в Новосибирске объявили режим ЧС из-за обильных снегопадов, которые продолжались в декабре и январе. Из-за сильных осадков в городе возникли перебои в работе транспорта и оперативных служб. Власти города обещали привлечь для ликвидации их последствий дополнительную технику.