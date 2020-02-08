Консульство России прокомментировало драку с погибшими на юге Казахстана

Информация о том, есть ли среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана граждане России, сейчас проверяется. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство в Алма-Ате.

В консульстве сообщили, что к настоящему времени данных о россиянах среди получивших ранения в результате инцидента в Жабылской области нет.

Массовая драка произошла в одном из сел Кордайского района вечером 7 февраля. Изначально в ней принимали участие около 70 человек. После того как очевидцы выложили видеозаписи происходящего в Сеть, на место из соседних сел прибыли еще около 300 человек.

В результате драки участники начали применять в том числе и огнестрельное оружие. Погибли восемь человек, еще около 40 получили ранения. Прибывшая на место происшествия полиция столкнулась с сопротивлением. В итоге были задержаны 47 человек. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной драки стал бытовой конфликт.