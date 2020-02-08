В Госсовете Татарстана назвали время и место прощания с Хайруллиным

Церемония прощания с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным, который погиб при крушении вертолета в Татарстане 7 февраля, состоится сегодня, 8 февраля, в Казани. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина.

По его словам проститься с депутатом можно будет в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в 11:00 по местному времени (совпадает с московским).

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