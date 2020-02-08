В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела позиций провозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения. Об заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что под обстрел попал населенный пункт Золотое-5. Огонь вела 93 отдельная механизированная бригада ВСУ. Осадчий также добавил, что во время обстрела ЛНР удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат, при помощи которого велась корректировка огня.

ЛНР регулярно сообщает об обстреле своих позиций со стороны Украины. В середине сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя и разрушения гражданской инфраструктуры в результате обстрела украинскими военными в Донбассе. По данным следствия, 10 января 2020 года военные ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Кировске в ЛНР. В результате был ранен не участвующий в конфликте 57-летний мирный житель. Кроме того, оказались частично разрушены жилые дома, повреждены высоковольтная линия электропередач и газовая труба, уточнили в ведомстве.