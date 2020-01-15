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СК возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса в результате обстрела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя и разрушения гражданской инфраструктуры в результате обстрела украинскими военными в Донбассе, сообщает СК.

Следствие считает, что украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство гражданских из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

По данным следствия, 10 января 2020 года украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Кировске в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел производился из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, сообщили в СК. В результате оказались частично разрушены жилые дома, повреждены высоковольтная линия электропередач и газовая труба. Ранения получил не участвующий в конфликте 57-летний мирный житель.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

В конце декабря СК возбудил дело по этой же статье после обстрела в ДНР. Тогда украинские военнослужащие обстреляли из минометов кладбище в районе города Горловки. Ранения получил мирный житель 1960 года рождения.

Теги: Донбасс, СК, обстрел
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