Глава ВОЗ сообщил о мировом дефиците запаса медицинских масок

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты на 4–6 месяцев. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

По его словам, спрос на маски и респираторы в 100 раз выше обычно, в связи с этим стоимость их выросла в 20 раз.

«Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», — пояснил он.

Гебрейесус добавил, что в условиях ограниченности этих средств ими должны быть в первую очередь обеспечены работники здравоохранения, а во вторую очередь — больные и те, кто ухаживает за ними.