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Глава ВОЗ сообщил о мировом дефиците запаса медицинских масок

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты на 4–6 месяцев. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

По его словам, спрос на маски и респираторы в 100 раз выше обычно, в связи с этим стоимость их выросла в 20 раз.

«Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», — пояснил он.

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Гебрейесус добавил, что в условиях ограниченности этих средств ими должны быть в первую очередь обеспечены работники здравоохранения, а во вторую очередь — больные и те, кто ухаживает за ними.

«ВОЗ не поощряет накопление средств индивидуальной защиты в местах с низким уровнем распространения инфекции», — уточнил он.

Коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском Ухане. К настоящему моменту число зараженных превысило 31 тыс. человек, от болезни скончалось свыше 630 человек. Из-за распространения вируса по всему миру и в России подняли цены на медицинские маски. Чтобы предотвратить рост цен на средства защиты, Госдума предложила узаконить запрет на завышение цен.

Теги: ВОЗ, маски, коронавирус
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