Минэнерго объяснило появление в закупке своей охраны наклейки про Обаму

Ранее на портале госзакупок ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго разместило конкурсную документацию на техническое обслуживание и ремонт автомобилей для своего Северо-Кавказского филиала. Среди перечня необходимых лотов числилась наклейка для машины «Обама ЧМО», цена которой составляла 81 руб.

Позднее на сайте госзакупок появилось сообщение об отмене аукциона, в перечне необходимых лотов которого была наклейка.