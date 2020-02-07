Минэнерго объяснило появление в закупке своей охраны наклейки про Обаму
Появление в закупке ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России наклейки «Обама ЧМО» является технической ошибкой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Наличие в перечне [закупок] таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В связи с этим руководство организации приняло решение отменить тендер для корректировки составленного технического задания закупки.
«Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством», — добавили в министерстве.