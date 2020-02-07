Охрана Минэнерго включила в закупки по ремонту машин наклейку «Обама ЧМО»

ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России запланировало купить для своего Северо-Кавказского филиала наклейку «Обама ЧМО». Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.

Предполагается, что подрядчик проведет работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Hyundai, Renault, LADA. Максимальная цена контракта составляет 1 210 842 руб. Согласно указанной информации к тендеру были допущены две заявки.

Среди перечисленных лотов на запчасти общей стоимостью 18,5 млн руб. указана наклейка «Обама ЧМО», средняя цена которой составляет 81 руб.

Как пояснил «Открытым Медиа» юрист Северо-Кавказского филиала «Ведомственной охраны», имя которого не называется, произошла «ошибка текстового редактора вроде Т9». Представитель организации заверил, что в скором времени документация будет исправлена.