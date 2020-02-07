В Татарстане упал вертолет мультимиллионера и депутата Айрата Хайруллина

На борту потерпевшего крушение вертолета находились три человека. По данным СМИ, среди них был и сам Хайруллин

Айрат Хайруллин (Фото: Роман Асечкин / ТАСС)

Частный вертолет Bell, принадлежащий депутату Государственной думы от «Единой России», мультимиллионеру Айрату Хайруллину упал в окрестностях Казани, сообщает издание Life в своем Twitter. По данным его источников, на борту вертолета, с которым утрачена радиосвязь, находились три человека — сам Хайруллин, его помощник и пилот.

Телеканал «Россия 1» в своем Twitter, местное издание «Бизнес.Онлайн», а также telegram-каналы Baza и 112 сообщают, что вертолет принадлежал депутату Айрату Хайруллину. Источник в МЧС сообщил РБК, что вертолет Bell совершил жесткую посадку в районе города Лаишево республики Татарстан. По предварительным данным, на борту было три человека.

В пресс-службе татарстанского отделения «Единой России» сообщили РБК, что выясняют информацию о падении вертолета. «Мы пытались связаться с Айратом Назиповичем сразу как только это стало известно, но телефон был отключен», — сказала представитель партии. Источник во фракции «Единой России» в Госдуме сказал РБК, что связи с Хайруллиным пока нет.

«В 16:21 оперативному дежурному Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступила информация, что вертолет Bell 407 не произвел посадку в пункте назначения в поселке Матюшино», — рассказал РБК источник в МЧС. По его словам, на борту вертолета было 3 человека — командир экипажа и 2 пассажира, а жесткую посадку он совершил в 6 км юго-восточнее от города Лаишево. На месте происшествия работают спасатели Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, добавил собеседник РБК.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану РБК сообщили, что вертолет летел из населенного пункта Левашево в Матюшино Лаишевского муниципального района Татарстана, однако к месту назначения не прибыл. В 17.40 к месту возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, сообщил собеседник РБК.