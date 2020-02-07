В Татарстане упал частный вертолет

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Вертолет Bell 406 компании «Восток Транс» упал в Татарстане, сообщила представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова, передает «Интерфакс».

По ее словам, он упал в районе города Лаишево. Иванова добавила, что вертолет разрушен, однако «один человек все-таки ходит вокруг».

На борту находилось три человека: командир экипажа и два пассажира, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

РБК направил запрос в Приволжское СУ на транспорте СК России.

В январе частный вертолет Robinson экстренно приземлился в Подмосковье. По данным ТАСС, это произошло из-за частичного отказа двигателя. На борту находился один пилот, он не пострадал.