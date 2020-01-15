Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

В Московской области частный вертолет Robinson совершил вынужденную посадку, сообщили РБК в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«Силы и средства МЧС не задействованы», — добавили там.

Как уточняет со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС, вертолет приземлился недалеко от поселка Новосиньково в Дмитровском районе. На борту находился один пилот, он не пострадал. По данным агентства, вертолет был вынужден сесть из-за частичного отказа двигателя.

31 августа в Подмосковье частный самолет упал в реку Клязьма. По данным экстренных служб, полет не был санкционирован. Следователи завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Из-за крушения два человека погибли.