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Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Анна Глазова (Фото: Александр Разумов / Youtube)

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.

Логос признали виновной в незаконном хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК). Так как девушка не явилась на оглашение приговора, ее объявили в розыск.

В 2018 году самиздат «Батенька, да вы трансформер» опубликовал статью о героинозависимой девушке «Героин — собственность модели» (сейчас материал удален с сайта). Текст был снят с публикации по требованию Роскомнадзора. По мнению экспертов, статья формировала положительный образ человека, употребляющего наркотики. Суд также начал рассматривать по существу дело героини статьи, Тэо Логос.

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В ответ «Батенька, да вы трансформер» направил в Верховный суд иск о признании незаконными положений совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, которые позволяют блокировать статьи о наркопотребителях. Однако Верховный суд России признал законность этих положений.

По словам представителя самиздата Кирилла Коротеева, в «Батеньке» собираются подавать апелляцию на решение суда, а позднее, если потребуется, обратиться в ЕСПЧ.

Теги: розыск, наркозависимость, СМИ
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