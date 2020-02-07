В консульстве ответили на сообщения о смерти россиянки в Италии

В центре Милана обнаружена мертвой 34-летняя женщина, дипломаты уточняют гражданство погибшей. Об этом РБК сообщили в генеральном консульстве России в Милане.

«Генконсульство в курсе, гражданство погибшей уточняется», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что находятся на связи с Министерством иностранных дел и принимают все необходимые меры.

Как пишет газета Corriere Della Sera, погибшую обнаружил отец, ее тело было в ожогах. Полиция считает версию убийства маловероятной. Женщина страдала психическим расстройством, алкоголизмом и наркотической зависимостью, уточняет издание. Не исключается, что она могла стать жертвой пожара, однако, находясь в состоянии опьянения, не смогла позвать на помощь, отмечает издание.

Ранее, 6 февраля, стало известно о смерти гражданина России в одном из монастырей Грузии. Сообщалось, что россиянин был бездомным и проживал в монастырском общежитии примерно два года. Его убийца проживал с ним в одной келье и страдал психологическими заболеваниями.