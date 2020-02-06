Гражданина России убили в одном из монастырей Грузии

Фото: Владимир Валишвили / Global Look Press

Гражданина России убили в Марткопском монастыре, сообщил РБК представитель пресс-службы Грузинской православной церкви Андрия Джагмаидзе.

«В Марткопском монастыре вблизи Тбилиси временно остаются многие бездомные и нуждающиеся в социальной или медицинской помощи. Человек, имеющий психическое расстройство, которого приютили в этом монастыре, совершил убийство гражданина России и скрылся», — рассказал Джагмаидзе.

Погибшего звали Игорь Донской. Он был бездомным и проживал в монастырском общежитии примерно два года.

РБК направил запрос в МВД Грузии и секцию интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии.

Ранее грузинский канал «Рустави 2» передал, что убитого обнаружили минувшей ночью. По предварительным данным, погибший гражданин России и подозреваемый в его убийстве проживали в одной келье.