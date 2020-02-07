«Билайн» ответил на сообщения о сбоях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.

«Сеть «Билайн» работает в штатном режиме», — отметил он в разговоре с РБК.

Ранее сайт Downdetector сообщал о сбоях в работе сети «Билайн» 7 февраля около 13:04 и 14:49 по московскому времени. Проблемы в основном наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Самаре.

О том, что пользователи «Билайна», а также МГТС и «Яндекса» жаловались на сбои в работе сервисов, писало «РИА Новости».

В пресс-службе «Яндекса» РБК сообщили, что сервисы компании работают в штатном режиме.